Politie Kortrijk onderzoekt video van vechtende meisjes AHK

27 april 2018

Op sociale media gaat een filmpje viraal van twee tienermeisjes die aan het vechten zijn in het centrum van Kortrijk. Op het filmpje is te zien hoe de meisjes elkaar schoppen, slaan en aan de haren trekken ter hoogte van de ingang van winkelcentrum K in de Sionstraat. Verder is te zien hoe twee jongens de tienermeisjes uit elkaar halen.

Het filmpje werd gisteren gepost op Twitter maar het is onduidelijk van wanneer de feiten dateren. “We hebben het filmpje ook gezien en onderzoeken wanneer het gevecht plaats vond en wat de ware toedracht is”, zegt Thomas Detavernier van de politie in Kortrijk.

De beelden doen denken aan de filmpjes van de zogenaamde Zehbi’s. Een groep tienermeisjes in Brugge die daar de stationsbuurt een tijdlang terroriseerden. Of Kortrijk nu ook te kampen heeft met z’n eigen Zehbi’s, is nog maar de vraag.