Politie klist "ontsnappingskoning" die op dak van rijdend voertuig klom en wegvluchtte TTR

15 juni 2018

09u52

Bron: RTL 4 De lokale politie van Charleroi heeft gisterenmiddag een verdachte gearresteerd na een wilde achtervolging in Lodelinsart. De man- die al enkele maanden werd gezocht - liet zich niet zomaar vatten.

Wanneer de verdachte een groep agenten zag staan van de lokale politie van Charleroi, klom hij via een open raam op het dak van een rijdend busje. Terwijl de bestuurder op het gaspedaal drukte, hield de gezochte man zich stevig vast. Toen hij in een buurt kwam die hij kende, liet hij de bestuurder stoppen en kroop hij via het dak van de bestelwagen over een drie meter hoge muur. Vervolgens probeerde hij via de tuintjes van enkele buurtbewoners te ontsnappen.

De politie was intussen op de hoogte en zij zette de achtervolging in. Uiteindelijk kon hij na een wilde achtervolging in een tuin gearresteerd worden. Voor welke feiten de man werd gezocht, is niet bekend.