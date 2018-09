Politie klist minderjarige die treinconducteur neerstak in Lier ADN

11 september 2018

10u23

Bron: Belga 4 De 17-jarige jongeman uit Herentals die ervan verdacht wordt zaterdagavond een treinconducteur te hebben aangevallen met een scherp voorwerp in Lier, is gisterenavond door de politie gevat. Dat meldt de lokale politie van de zone Neteland vandaag. De jongeman zal voor de jeugdrechter worden geleid.

De verdachte werd zaterdagavond door de conducteur betrapt op het reizen zonder een geldig vervoersbewijs. De conducteur wilde hem geen boete opleggen, maar de jongeman moest wel de trein verlaten in de eerstvolgende halte, die van Lier. Daar kwam het tot een discussie op het perron, en voelde de conducteur plots pijn in zijn zij. Hij werd gestoken met een scherp voorwerp. Het slachtoffer raakte lichtgewond en is enkele dagen werkonbekwaam.

Kat-en-muisspel

De jongeman vluchtte daarop weg, maar kon geïdentificeerd worden omdat zijn vriendin ook op de trein zat. De voorbije dagen speelde de verdachte een kat-en-muisspel met de politie, tot hij gisterenavond in Westerlo werd opgemerkt en na een korte vluchtpoging met een fiets kon worden ingerekend.