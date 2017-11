Politie kent relschoppers Brussel, aantal heeft strafblad om U tegen te zeggen. Procureur des konings: "Nultolerantie? Praktisch niet te doen" ADN

10u34

Bron: Belga, De Standaard 0 photo news De politie weet wie de relschoppers van Brussel zijn en herkent een groot aantal ervan als jonge multirecidivisten "met een strafblad om U tegen te zeggen". Hoog tijd dus voor een harde aanpak en nultolerantie, waar onder meer ministers Jambon en Geens voor pleiten? "Vanuit juridisch oogpunt heeft het begrip nultolerantie geen grote betekenis", meent Brussels procureur der konings Jean-Marc Meilleur.

Twee keer amok in Brussel in nog geen halve week, het is voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) genoeg geweest. Ze pleiten voor een lik-op-stukbeleid met duidelijke, zware straffen. "Nultolerantie zal onze regel zijn", klinkt het.

Multirecidivisten

Michel Goovaerts, korpschef van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, zegt in De Standaard dat de politie weet wie de relschoppers aan het Muntplein en de Beurs zijn. "Het gros is bij ons gekend", klinkt het. “Het gaat om multirecidivisten, soms geen 18 jaar oud, die al meermaals met de politie in aanraking kwamen. Een aantal onder hen heeft een strafblad om U tegen te zeggen.”

Nultolerantie is voor Brussels procureur des konings Jean-Marc Meilleur echter niet het antwoord op de problematiek. "Als nultolerantie betekent: systematisch iedereen vervolgen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een misdrijf pleegt, dan is het zo dat er elk jaar 70 à 80.000 correctionele dossiers binnenkomen bij het Brussels parket", reageert Meilleur vandaag bij Bel-RTL. Hij noemt dergelijke manier van werken "praktisch niet te doen", maar meent ook dat het niet opportuun zou zijn. "Er is een waaier aan mogelijkheden", aldus nog Meilleur. "Nultolerantie heeft vanuit juridisch oogpunt niet veel betekenis."

BELGA Jean-Marc Meilleur (archiefbeeld).