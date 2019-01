Politie kan voortvluchtige gevangene klissen dankzij bloedsporen in sneeuw Klaas Danneel

30 januari 2019

14u14 0 In Menen heeft de politie vanmorgen een voortvluchtige gevangene kunnen oppakken dankzij de sporen die hij achtergelaten had in de sneeuw. Dat bevestigt de politiezone Grensleie aan VTM Nieuws.

De man was na zijn penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis en stond geseind. De politie kon hem vanmorgen lokaliseren in een woning in Menen. Verscheidene politiepatrouilles kwamen ter plaatse, net als het flex-team van de politie, dat is een proactief steunteam. Toen de agenten de man wilden oppakken, kon hij toch ontkomen.





Lang was hij evenwel niet meer op vrije voeten. Hij had de brute pech dat het aan het sneeuwen was en dat hij zich tijdens zijn vlucht verwondde. De politie moest alleen de bloedsporen in de sneeuw volgen om hem te vinden. Hij werd ongeveer 100 meter verderop in de boeien geslagen. De man zit intussen weer in de gevangenis.