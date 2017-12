Politie kan dronken Limburger (24) pas klissen na waanzinnige achtervolging van 40 kilometer FT

18u06

Bron: Belga 0 BELGA De politie in Limburg heeft woensdagavond meer dan de handen vol gehad met een 24-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode. Liefst veertig kilometer lang moest ze alle zeilen bijzetten om hem te kunnen klissen. Op zijn kerfstok: vernielingen, zware diefstal, slagen en verwondingen,gewapende weerspannigheid en... een twintigtal verkeersinbreuken. De Limburger wordt via snelrecht gedagvaard.

De Limburgse politiezone CARMA heeft woensdagavond liefst 40 kilometer lang een 24-jarige man achtervolgd die niet wilde stoppen. Rond 19.45 uur liep een oproep binnen van een tankstation aan de Kaulillerweg in Bocholt, omdat een schijnbaar zeer dronken man er achter het stuur zat. De politie ging ter plaatse en besloot zijn rijgedrag te observeren, waarop de bestuurder versnelde. De politie activeerde de zwaailichten, waarna de man in de BMW een tiental voertuigen langs rechts over het trottoir inhaalde. Een tweede ploeg vatte post aan een rotonde, maar hij nam die in de verkeerde rijrichting. Hij reed rakelings langs een politie-inspecteur.

De achtervolging ging verder richting Bree. De politie probeerde hem links in te halen, maar hij deed telkens een gevaarlijk manoeuvre waardoor de agenten in de remmen moesten. Er werden snelheden tot 150 kilometer per uur gehaald. De jongeman negeerde ook tweemaal een rood licht. Intussen was het hard beginnen te regenen wat de zichtbaarheid op de weg tot een minimum herleidde. Een eerste wegversperring van de politie hield de jongeman nog niet tegen. Hij reed met 120 kilometer per uur op een tweede politieversperring af. Een zware aanrijding met het dienstvoertuig werd net vermeden.

Waarschuwingsschot

Een agent wilde nog een stopstick uitwerpen, maar kreeg de kans niet om zichzelf in veiligheid te brengen. Zijn collega loste een waarschuwingsschot. De dolle bestuurder wist nog altijd niet van ophouden en reed verder. Op een bepaald ogenblik konden twee politieploegen de BMW insluiten, maar de verdachte reed over de middenberm en zette zijn weg al spookrijdend voort. Een frontale aanrijding met een tegenligger kon net worden voorkomen. Aan de Plas in Kelchterhoef reed de jongeman uiteindelijk een doodlopende straat in. De BMW kwam vast te zitten in zompige grond. De man probeerde nog te voet weg te vluchten, maar kon uiteindelijk worden ingerekend. Bij zijn arrestatie ging hij ook nog eens agressief tekeer tegen de inspecteurs.

Het rijbewijs van de man werd voor vijftien dagen ingetrokken. Een speeksel- en ademtest bleken negatief. Zijn wagen werd getakeld.