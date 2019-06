Politie kan bij controles nog altijd niet zien wie rijverbod heeft jv

27 juni 2019

08u17

Bron: belga 4 De politie heeft tijdens controles nog altijd geen zicht op wie veroordeeld is tot een lang rijverbod. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

Anderhalf jaar geleden werd al een databank gelanceerd die rijbewijzen en veroordelingen aan elkaar koppelt, zodat zware verkeersovertreders ook écht uit het verkeer kunnen worden gehaald. Maar door een ontbrekend stuk software geraken veroordeelde doodrijders haast zorgeloos voorbij elke politiecontrole.

Politierechters klagen al jaren dat ze rijverbod na rijverbod moeten uitspreken voor overtreders die er zich toch niet aan houden. De Mercurius-databank moest dat verhelpen. Door de gegevens van de rechtbank te koppelen aan de databank met rijbewijzen en nummerplaten, zou de politie meteen kunnen zien wie rondrijdt met een rijverbod.

De politie heeft, bijna anderhalf jaar na de lancering, nog altijd geen toegang tot de actuele gegevens. Korte rijverboden kan ze zien, maar veroordeelde doodrijders en andere verkeerscriminelen hoeven zich weinig zorgen te maken als ze voorbij een politiecontrole rijden.

Software

De FOD Mobiliteit en FOD Justitie zeggen al anderhalf jaar klaar te zijn met hun werk. Het is de federale politie die instaat voor de technische ontwikkeling of aankoop van software om agenten toe te laten de databank te kunnen raadplegen. Maar dat is nog niet gebeurd. Ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) richtte onlangs een boze brief aan de politie "met de vraag wanneer de nodige investeringen zullen gebeuren om de gegevens te ontvangen en te lezen".

De federale politie benadrukt in een reactie dat ze de tijdelijke rijverboden (tot 12 uur) en de intrekkingen tot 15 dagen wel al kan zien en dat ze momenteel volop bezig is met 'fase 2', zodat agenten ook de veroordelingen kunnen raadplegen.