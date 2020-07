Politie kan bij controles eindelijk meteen zien wie rondrijdt met een rijverbod: Mercurius-databank operationeel ADN

01 juli 2020

20u24

Bron: Belga 1 De Mercurius-databank die rijbewijzen en veroordelingen aan elkaar koppelt, is eindelijk operationeel. Dat heeft N-VA-Kamerlid Wouter Raskin vernomen van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Het Mercurius-project gaat al een hele tijd mee. Door de koppeling van rijbewijzen en veroordelingen in een databank zou de politie bij controles meteen kunnen zien wie rondrijdt met een rijverbod van lange duur. De databank is er intussen al jaren, maar agenten hadden nog steeds geen toegang tot de gegevens.

Pakkans

"Tot voor kort had de politie geen zicht op wie een langdurig rijverbod heeft. Dankzij de Mercurius-databank zal die informatie nu wél eenvoudig raadpleegbaar zijn. Dat moet de pakkans van overtreders gevoelig doen stijgen", zo begroet Raskin het nieuws.



De pakkans moet volgens Raskin ook omhoog, want na een jarenlange daling steeg het aantal verkeersdoden vorig jaar opnieuw. "Wie zich niet aan de regels houdt, moet het gevoel krijgen dat hij steeds gecontroleerd en gesanctioneerd kan worden. Dat is vandaag niet het geval.”

