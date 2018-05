Politie kampt met imagoprobleem als werkgever: rekrutering schiet tekort kv

18 mei 2018

05u32

Bron: Belga 1 Een externe audit die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bestelde, besluit dat het rekruteringsbeleid bij de politie tekortschiet. Daardoor trekt de politie moeilijk de juiste mensen aan en raken vacatures niet ingevuld. Dat staat vandaag in De Tijd.

De resultaten van de audit, uitgevoerd door KPMG, werden woensdag voorgesteld aan Jambon. Het rapport is behoorlijk kritisch voor de huidige gang van zaken. De rekruteringsdienst van de politie, die 97 mensen telt, is toe aan een grondige reorganisatie en de aanwervingsprocedures moeten eenvoudiger, luidt het.

Bovendien heeft de politie volgens de audit ook een probleem met haar imago als werkgever. Daardoor trekt ze in de "war for talent" op de arbeidsmarkt vaak aan het kortste eind, zeker in deze tijden van economische heropleving.

"We voelden al aan dat het niet goed zat. Deze audit bevestigt dat er zand in de machine zit", reageert Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck. Daarom komt er een "een actieplan om de pijnpunten uit de audit weg te werken" en wordt er gewerkt aan "de nodige campagnes en een merkidentiteit- en communicatiestrategie".