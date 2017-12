Politie is op zoek naar deze man. Hij steelt bankkaarten en haalt veel geld van rekeningen slachtoffers avh

11u54

De politie is op zoek naar een man die bankkaarten steelt en vervolgens grote sommen geld van de bankrekeningen van zijn slachtoffers haalt. De dader gaat altijd op dezelfde manier te werk.

De man is heel actief en heeft onlangs nog verschillende bankkaarten gestolen. Hij volgt telkens dezelfde methode: eerst wacht hij zijn slachtoffers op in de bank en nadat hij ze even heeft geobserveerd, leidt hij ze af en steelt hij hun bankkaart. Hij haalt er nadien niet alleen geld mee af maar gebruikt de bankkaarten ook voor sportweddenschappen, en dit voor grote bedragen.

Om de dader te kunnen vatten, verspreidt de politie deze foto's. De man is waarschijnlijk een dertiger en normaal gebouwd. Tijdens de feiten droeg hij een bril met een donker montuur. De man heeft een heel verzorgd voorkomen en wekt zo het vertrouwen van zijn slachtoffers. Tijdens één van zijn diefstallen droeg hij een zwarte vest, een lichtkleurig hemd, een grijze klassieke pet en een bruine sjaal.

Herkent u deze man of weet u waar hij zich bevindt, gelieve dan contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.

