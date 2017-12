Politie is op zoek naar Bart (47), vermist en dringend nood aan medische zorgen rvl

17u20 0 Federale politie De politie is op zoek naar Bart Van Brugghe. De Antwerpse politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Bart Van Brugghe. De 47-jarige man is vermist sinds woensdagavond 6 december.

Van Brugghe verliet zijn woning in Brasschaat omstreeks 17u30. Hij werd het laatst gezien om 20.15 uur aan het SHELL tankstation aan de Bredabaan in Merksem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Hij rijdt met een zilvergrijze Citroën C4 met nummerplaat 934-AQM. Hij is 1m75 lang en sportief gebouwd. Hij heeft kort blond haar en draagt een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een jeans, een zwarte jas en een kakikleurige sjaal. De man heeft dringend medische zorgen nodig.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.

