Politie-inspecteur verdacht van racisme tegenover Jinnih Beels: "Korpsleiding intimideerde collega's" De zaak is vandaag ingeleid en wordt op 16 april behandeld

Jinnih Beels nam loopbaanonderbreking bij de politie en komt dit jaar op voor de linkse kartellijst Samen in Antwerpen. Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is een zaak ingeleid waarbij politie-inspecteur Bert V. L. ervan beschuldigd wordt een racistische fotocollage te hebben verspreid van Jinnih Beels, hoofd diversiteit van de Mechelse politie. De zaak wordt op 16 april behandeld. De verdediging hekelt de manier waarop de korpsleiding medestanders van V.L. zou intimideren om niet naar de zitting te komen om hun steun te uiten.

Een 37-jarige hoofdinspecteur, Bert V.L. uit Mechelen, zou in februari vorig jaar een racistische fotomontage over politiecommissaris Jinnih Beels hebben verspreid via berichtendienst Whatsapp. Op de collage stond een foto van Beels met als boodschap 'Waarom zou ik je een hand moeten geven? Jouw kleur staat mij niet aan.'

De man werd in afwachting van zijn proces door de korpsleiding geschorst en moet zich nu voor de rechtbank verantwoorden voor aanzetten tot racisme.

kos Het racistisch geïnspireerde pamflet met een foto van commissaris Jinnih Beels. De tekst luidt: 'Waarom zou ik je een hand moeten geven? Jou (sic) kleur staat mij niet aan'.

Intimidatie

Volgens de verdediging heeft de korpsleiding enkele collega's die hun steun aan V.L. wilden tonen, geïntimideerd om niet naar de zitting te komen, maar dat had weinig effect: zo'n vijftigtal agenten dook aan de zitting op, de zaal was zelfs te klein om hen allemaal van zitplaats te voorzien. "Hier is veel volk ondanks de intimidatiepogingen. Dat doet mijn cliënt zichtbaar deugd", zegt meester Frédéric Thiebaut.

Iedereen is vrij om de zitting bij de wonen, dit zal geen gevolgen hebben voor hun carrière Burgemeester Bart Somers (Open Vld)

"Terughoudendheid"

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) zegt dat er intern absoluut geen intimidatie is gebeurd, maar dat wel opgeroepen werd tot terughoudendheid. "De rechter moet hier uitspraak over doen, er moet vertrouwen zijn in de rechtstaat. Maar agenten moeten zich bewust zijn van hun positie binnen de maatschappij", reageert Somers. "Iedereen is vrij om de zitting bij de wonen, dit zal geen gevolgen hebben voor hun carrière."

Ook korpschef Yves Bogaerts reageert op dezelfde manier. "Ik heb met geen enkele inspecteur daarover gesproken, wel is intern opgeroepen tot terughoudendheid in een gerechtelijke zaak die lopende is", zegt hij. "Agenten mogen niet in uniform aanwezig zijn op de zitting, maar zijn uiteraard vrij om hun collega te steunen."

'Samen'

Beels zet voorlopig een stap opzij bij de politie. Vorig jaar raakte bekend dat ze de tweede plaats kreeg op de linkse kartellijst Samen in Antwerpen. Omdat politiewerk en politiek moeilijk te combineren zijn, nam ze een jaar loopbaanonderbreking.