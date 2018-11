Politie-inspecteur geschorst wegens onderzoek naar parfumzwendel KVE

Bron: Belga 0 Een inspecteur van de lokale politiezone Rupel is door zijn korps voorlopig geschorst omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke feiten van parfumzwendel. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen.

Het politiekorps stelt dat de schorsing er kwam "om de sereniteit te bewaren". Het parket wil voorlopig geen commentaar kwijt over de zaak maar ontkent niet dat er een onderzoek loopt.

De inspecteur zou parfumartikelen hebben doorverkocht die door zijn vriendin gestolen waren uit de winkel waar zij werkte. Ook collega's van de man bij de politie zouden de spullen hebben gekocht, maar zij zouden zich geen vragen hebben gesteld omdat ze dachten dat de lage prijzen te verklaren waren door de personeelskorting die de vriendin van de inspecteur had in de winkel.

Volgens zijn advocaten ontkent de inspecteur de feiten. Hij zou vooralsnog ook niet in verdenking zijn gesteld. Het parket stelt dat het onderzoek nog te pril is om er al over te communiceren.

