Politie-inspecteur die beschuldigd werd van racisme tegen Jinnih Beels is vrijgesproken rvl

14 mei 2018

11u20

Bron: Belga 0 De 37-jarige hoofdinspecteur van de Mechelse politie die beschuldigd werd van racisme voor het verspreiden van een fotomontage over Jinnih Beels, de huidige onafhankelijke kandidaat voor sp.a in Antwerpen en voormalig politiecommissaris in Mechelen, is vrijgesproken. De man werd aangeklaagd voor het aanzetten tot haat en discriminatie, maar de rechter oordeelde dat er twijfel is of de fotomontage wel als racistisch beschouwd kan worden. De man had verklaard dat het om een grap ging en hij nooit de intentie had iemand te kwetsen.

De inspecteur had in een Whatsapp-groep een foto verspreid van Jinnih Beels, toenmalig commissaris bij de Mechelse politie, met daarop de tekst 'En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jou (sic) kleur staat mij niet aan.' Beels was op dat moment diversiteitsmanager bij de Mechelse politie. Toen de foto uitlekte, werd de hoofdinspecteur onmiddellijk geschorst. Het parket opende een onderzoek en de zaak verscheen voor de correctionele rechtbank. Het openbaar ministerie had zes maanden celstraf gevorderd en een boete van 1.200 euro omdat het meende dat Bert V.L. met deze foto had "aangezet tot discriminatie ten aanzien van Jinnih Beels en alle andere mensen met getaande huid".

Volgens de 37-jarige hoofdinspecteur had hij de fotomontage eerst uitgeprint op papier gevonden in de refter van de Mechelense politie, en had hij er naar eigen zeggen een onbehaagelijk gevoel bij gekregen. Toch besliste hij later om de fotomontage zelf digitaal na te maken en te verspreiden bij collega's via Whatsapp.

Aanvankelijk verklaarde de man dat hij de foto verspreidde om zijn collega's te sensibiliseren voor het gevaar van het verspreiden van dergelijlke foto's. Pas op het proces zelf, verklaarde de verdediging dat het (ook) ging om een grap. Zijn advocaat Frédéric Thiebaut sprak bij de behandeling van het dossier vorige maand over "een oliedomme actie en een zeer misplaatste grap".

Racismewetgeving

“Waarschijnlijk omdat het Grondwettelijk Hof bepaald heeft dat een mopje niet onder de racismewetgeving valt”, zei Filiep Deruyck, advocaat van de politiezone Mechelen-Willebroek, die zich burgerlijke partij stelde. Bij de behandeling van het dossier kwamen heel wat collega's de man steunen, ook maandag zakten enkelen naar de rechtbank af om het vonnis te aanhoren.

De rechtbank oordeelde nu dat het niet bewezen is dat de man aanzette tot haat en discriminatie omdat er twijfel is of de man vanuit een racistisch motief handelde. De 37-jarige hoofdinspecteur werd vrijgesproken.