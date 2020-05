Politie in fout bij arrestaties gele hesjes IB

29 mei 2020

05u00

Bron: Belga 0 De politie is bij arrestaties tijdens de betogingen van de gele hesjes in Brussel in 2018 en 2019 over de schreef gegaan. Dat blijkt uit een rapport van Comité P, meldt De Tijd.

De toezichthouder spreekt onder meer over naaktfouilleringen zonder bekende motivering. Volgens Comité P-voorzitster Kathleen Stinckens duiken de klachten over wat zich bij de aanhoudingen van gele hesjes afspeelde, ook op over andere betogingen.

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke roept de politie op lessen te trekken.