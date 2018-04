Politie identificeert twee verdachten voor vreugdevuur tijdens Turkse trouwstoet ADN

19 april 2018

16u39

Bron: Belga 0 De politie van Heusden-Zolder heeft in samenwerking met een alerte burger twee verdachten kunnen identificeren die tijdens een recente Turkse trouwstoet schoten hadden gelost met een alarmpistool.

De politie heeft de twee verdachten verhoord. Ze zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. Het gebruikte alarmpistool is in beslag genomen. Dat maakt zonechef Geert Luypaert vandaag bekend.

Een autokaravaan reed na een Turks huwelijk door de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder. Volgens verscheidene voorbijgangers werden verschillende schoten in de lucht gelost. Een burger stuurde een mailtje met informatie naar de lokale politie, die een onderzoek instelde. "Twee verdachten werden gehoord en konden snel aan de feiten gelinkt worden. Na verhoor mocht het tweetal beschikken, maar later zullen ze hun verhaal aan de rechtbank mogen doen. De politie gaat de komende weken systematisch controles uitvoeren na Turkse huwelijken om het fenomeen van de overlast, die dergelijke karavanen met zich meebrengt, te beheersen, " aldus Luypaert.

Aan de Turkse gemeenschap is inmiddels een oproep overgemaakt om aan te geven dat dit gedrag niet getolereerd wordt. "Anderzijds wil ik een dubbel signaal geven. Burgers die met dergelijk fenomeen geconfronteerd worden, kunnen ons dit melden en eventueel bruikbare gegevens overmaken, zodat we dit kunnen aanpakken, " aldus nog Luypaert.