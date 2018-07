Politie houdt ruim 60 dealers uit 13 verschillende landen aan op Tomorrowland kg

30 juli 2018

16u11

Bron: Federale Politie 0 Tijdens de twee festivalweekends van Tomorrowland werden bijna 200 bestuurlijke aanhoudingen verricht, ruim 60 drugsdealers gevat en maar liefst 430 druggebruikers van het terrein verwijderd. Dat meldt de politie in een persbericht. Het onderzoek naar het incident met pepperspray voor de mainstage is nog lopende.

Tomorrowland is weer achter de rug. De 200.000 festivalgangers hebben de wei afgelopen weekend voor een tweede keer verlaten, en daarmee komt er een finaal einde aan het jaarlijkse festival in De Schorre. Tijdens de twee weekends had de politie haar handen vol.

Er vonden in totaal 193 bestuurlijke aanhoudingen plaats. Voornamelijk ging het om openbare dronkenschap, verstoring van de openbare orde of om mensen die probeerden om het festivalterrein te betreden zonder ticket. Daarnaast werden ook 21 illegale taxi’s in beslag genomen.

Drugs

Maar liefst 63 drugdealers werden op heterdaad betrapt – twintig meer dan vorig jaar. Zij kwamen uit alle hoeken van de wereld: hun nationaliteiten zijn Brits, Nederlands, Italiaans, Deens, Canadees, Belgisch, Roemeens, Australisch, Israëlisch, Duits, Noors, Zwitsers en Braziliaans. Twee dealers zijn al voorgeleid voor de Antwerpse onderzoeksrechter en blijven aangehouden. De anderen werden verwijderd van het festivalterrein. Zij werden gedagvaard en zullen nog voor de rechter moeten verschijnen op één van de drie themazittingen in september, oktober en november.

Ook de festivalgangers die gebruikershoeveelheden drugs op zak hadden, werden onmiddellijk het festival uitgezet. Dat waren er volgens de politie nog eens 430.

Gauwdieven

Daarnaast werd intensief gezocht naar mogelijke bendes gauwdieven die het hele festivalseizoen actief zijn. De politie kon in dat kader drie Roemenen, van 31, 34 en 42 jaar, aanhouden op verdenking van diefstal en bendevorming.

Het is niet duidelijk of de Roemenen iets te maken hebben met het incident waarbij pepperspray gespoten werd om de festivalgangers voor het hoofdpodium te bestelen. Het onderzoek loopt nog, meldt de politie.