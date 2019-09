Politie houdt op 8 oktober nieuwe flitsmarathon nla

29 september 2019

12u43

Bron: Belga 960 De federale wegpolitie houdt vanaf dinsdag 8 oktober een nieuwe flitsmarathon. De politiezones en de federale wegpolitie houden opnieuw gedurende 24 uur over het hele land intensief snelheidscontroles. Dat zegt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie, vandaag in het persbericht van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

De VSV lanceerde vandaag de nieuwe campagne Control Cruiser om de ruime meerderheid te ondersteunen die het belangrijk vindt om zich aan de snelheidslimiet te houden. Een Control Cruiser is een voorbeeldige bestuurder die zich overal aan de maximumsnelheid houdt. De campagne loopt van 29 september tot 3 november via affiches langs de hoofdwegen en via 10.000 lokale borden die inwoners in 122 deelnemende steden en gemeenten aan hun huisgevel bevestigen.

Twaalfde flitsmarathon

Tijdens de campagne organiseert de politie de twaalfde flitsmarathon. Deze editie van de flitsmarathon, georganiseerd door de geïntegreerde politie, gaat van start op dinsdag 8 oktober om 6 uur. De politiezones en federale wegpolitie houden dan opnieuw gedurende 24 uur over het hele land intensief snelheidscontroles. "Met deze campagne willen we samen met onze partners de veiligheid op onze wegen verbeteren om het aantal slachtoffers bij ongevallen verder te doen dalen", zegt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie.

Tijdens de elfde flitsmarathon begin april controleerden de federale wegpolitie en 132 politiezones in het hele land 1.087.511 voertuigen. Daarvan reden 29.450 bestuurders of 2,71 procent te snel. Vijfenzestig bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren.