Politie houdt huiszoekingen in het hele land in groot onderzoek naar illegaal wapenbezit ep

11u50

Bron: VRT Nieuws 0 BELGA De politie is vanmorgen op een twintigtal plaatsen in het hele land binnengevallen in een groot onderzoek naar illegaal wapenbezit, dat meldt de nieuwsredactie van de VRT.

De verdachten zouden via het internet wapens hebben gekocht in Slovakije. Het federaal parket heeft aan de VRT bevestigd dat het om verschillende soorten wapens gaat. "We zoeken onder meer oorlogswapens en handvuurwapens. De wapens zijn onklaar gemaakt, maar kunnen heel gemakkelijk terug schietensklaar gemaakt worden", aldus het parket.