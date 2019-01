Politie houdt grote klopjacht op ontsnapte verdachte in Mechelen: “Geen gevaar voor inwoners” HA TVDZM

25 januari 2019

16u43 1 De politiezone Mechelen-Willebroek houdt momenteel een grote klopjacht in het centrum van Mechelen. Omstreeks 16 uur kon een verdachte ontsnappen uit het gerechtsgebouw. Het gaat om een 19-jarige Mechelaar die wegens drugsfeiten voor de onderzoeksrechter moest verschijnen.

Bij de overbrenging door de politie liep het echter mis. “De man misleidde de agenten, rukte zich los en sloeg op de vlucht”, zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. De politie van Mechelen-Willebroek kwam meteen ondersteuning bieden en kamt mee de omgeving uit. De verdachte was op het moment van de ontsnapping geboeid en zeker ongewapend. Er is geen gevaar voor de inwoners van Mechelen, aldus de politie.

Volgens een getuigenverklaring was de voortvluchtige het Sint-Romboutscollege op de Veemarkt binnengelopen, maar dat bleek na onderzoek van de politie niet het geval te zijn. “Het was best schrikken toen de politie kwam aangereden. Dat gebeurde langs alle mogelijke kanten”, vertellen enkele scholieren die nog in de school aanwezig waren. “We moesten even binnen wachten, maar mochten dan onder politiebegeleiding toch weer naar buiten.” Volgens onze informatie heeft de verdachte zich uiteindelijk nooit in de school bevonden.



De verdachte is momenteel nog steeds spoorloos. De politie is massaal ter plaatse in het centrum van Mechelen en heeft speurhonden ingezet. Ze doet ook een beroep op camerabeelden om de jongeman op te sporen.