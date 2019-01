Politie houdt grote klopjacht op ontsnapte verdachte in Mechelen: “Geen gevaar voor inwoners” HA TVDZM

25 januari 2019

16u43 1 De politiezone Mechelen-Willebroek houdt momenteel een grote klopjacht in het centrum van Mechelen. Omstreeks 16 uur kon een verdachte ontsnappen uit het gerechtsgebouw.

De man werd begeleid door agenten van de zonde Dendermonde, maar hij kon zich onttrekken aan zijn bewakers en nam de vlucht. De verdachte zou nog geboeid zijn en is zeker ongewapend. Er is geen gevaar voor de inwoners van Mechelen, zegt de politie.

Volgens een getuigenverklaring was de gevangene het Sint-Romboutscollege op de Veemarkt binnengelopen, maar dat bleek na onderzoek van de politie niet het geval te zijn.

Voorlopig is er geen spoor van de man. De politie houdt momenteel een grote zoekactie in het centrum van de stad en heeft speurhonden ingezet. De voortvluchtige zou betrokken zijn in een drugszaak, maar dat is nog niet bevestigd.

Later meer