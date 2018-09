Politie herdenkt Kitty Van Nieuwenhuysen en voert actie tegen vrijlating één van haar moordenaars KVDS PLA Birger Vandael Andreas De Prycker Sam Ooghe Belga

26 september 2018

11u50

Bron: Eigen berichtgeving 12 Op verschillende plaatsen in ons land zijn vanmorgen herdenkingsmomenten gehouden voor de vermoorde agente Kitty Van Nieuwenhuysen (23). Onder meer aan de rechtbanken in Brussel, Antwerpen, Leuven en Hasselt verzamelden collega’s en vakbondsmensen die niet akkoord zijn met het feit dat een van haar moordenaars de rest van zijn straf onder elektronisch toezicht mag uitzitten en niet in de gevangenis hoeft te blijven.

Aan het justitiepaleis in Antwerpen daagde een vijftigtal agenten op van de lokale en de federale politie voor een stille wake ter nagedachtenis van Van Nieuwenhuysen. Ook aan het justitiepaleis in Brussel was er flink wat volk op de been.

Aan het Kortrijkse justitiegebouw voeren enkele tientallen politiemensen actie. "Het is een absolute schande dat die man nu al vrijkomt", zegt Benny Lavaert van vakbond NSPV vanop de trappen van het gerechtsgebouw. "Er is totaal geen respect meer voor het uniform. De geschiedenis herhaalt zich jammer genoeg. In Kortrijk gebeurde 38 jaar geleden net hetzelfde met inspecteur Alfred Laverge. De moordenaar kwam toen ook vervroegd vrij."





In Leuven daagden zo’n 150 politieagenten op aan de rechtbank. Vakbonden VSOA en NSVP vroegen er meer respect voor politiemensen.

Meer dan honderd politiemensen verzamelden aan het nieuwe gerechtsgebouw in Gent. "Het geweld tegen onze mensen neemt toe", klinkt het daar bij de vakbonden. "We willen een signaal. Strafuitvoering, en zeker bij geweld tegen hulpverleners, moet veel en veel beter."

Hasselt

Aan de rechtbank van Hasselt ging het om een 25-tal actievoerders van de liberale overheidsvakbond VSOA. "Wij willen dat geweld tegen de politie op een correcte manier wordt aangepakt”, klonk het daar. “Met de wetswijziging van een half jaar geleden, wordt geen rekening gehouden. We willen geen verminderingen van straf, wel de straf die wordt uitgesproken."

Volgens een vakbondsman in Hasselt staat aan het gerechtshof in Tongeren een honderdtal politiemensen een stille actie te voeren.

Kitty Van Nieuwenhuysen werd samen met haar collega onder vuur genomen toen ze in de vroege ochtend van 4 december 2007 na een homejacking op zoek was naar de bestuurder van een achtergelaten Volvo in de Beerselsestraat in Lot. De jonge vrouw overleefde het niet. Anderhalve maand later pakte de politie 3 verdachten op. Zij werden in 2011 veroordeeld tot 30 jaar cel.

De Luikse strafuitvoeringsrechtbank besliste pas om Noureddine Cheikhni – aan van de moordenaars – onder elektronisch toezicht te plaatsen. Tot ongenoegen van de nabestaanden en de politie.

"Slag in het gezicht"

De vakbonden NSPV en VSOA reageerden uiterst verbolgen op de beslissing, die ze "een slag in het gezicht voor het politiepersoneel" noemen. Geweld tegen politie verdient de maximale straf, klinkt het. De bonden kregen naar eigen zeggen ook verschillende berichten via mail en sociale media van verontwaardigde collega's.