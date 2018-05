Politie heeft vragen bij rookverbod in auto met kind: "Nog geen camera's die rook detecteren" Ken Standaert

19 mei 2018

05u58

Bron: eigen berichtgeving 0 Of het nu een gewone sigaret is of een elektronische: wie rookt in een auto met een kind jonger dan 16 in de auto, riskeert vanaf 1 januari 2019 een boete tot 1.000 euro. "Maar dan moet je die overtreding wel eerst kunnen vaststellen", reageert Carlo Medo van politievakbond NSPV. "Bij mijn weten bestaan er nog geen camera's met rookdetectie."

De Vlaamse regering heeft gisteren het wetsvoorstel van CD&V-ministers Joke Schauvliege (Omgeving, Natuur en Landbouw) en Jo Vandeurzen (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) goedgekeurd. "Wanneer er kinderen jonger dan 16 jaar meerijden, is elke vorm van roken verboden", legt Schauvliege uit. "Dus ook de e-sigaret.

Wie door de politie of de milieu-inspectie betrapt wordt, riskeert een boete tot 1.000 euro. Roken in de auto veroorzaakt tot 25 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Een autoraampje openzetten, volstaat absoluut niet om die stoffen te verwijderen.

Meeroken is ongezond voor iedereen, maar kinderen zijn extra gevoelig. Ze ademen sneller en hun immuunsysteem, longen en luchtwegen zijn nog volop in ontwikkeling." Als er in hun bijzijn gerookt wordt, zijn ze vatbaarder voor long- en hersenvliesontstekingen. "Het verergert ook astma en verhoogt het risico dat ze op latere leeftijd kanker of hart- en vaatziekten ontwikkelen", vult Vandeurzen aan.

Niet in Brussel

Met de invoering van de wetgeving volgt Vlaanderen Wallonië, dat in november vorig jaar al een soortgelijk verbod uitvaardigde. "In het Brussels Gewest is er echter nog geen soortgelijke wetgeving in aantocht, dus had dit eigenlijk allemaal veel beter op federaal niveau geregeld geweest", klinkt het bij de Stichting tegen Kanker. "Het is absurd dat wie met een kind al rokend door Brussel rijdt, daar plots niet beboet kan worden."

Gsm'en

Bij de politie stelt men zich vragen bij de controleerbaarheid van het verbod. "Je moet net als bij een bankoverval ook voor dit soort overtreding wel een vaststelling kunnen doen", reageert Carlo Medo, voorzitter van politievakbond NSPV. "Dus moet je hier ook de roker kunnen betrappen en kunnen nagaan of er iemand jonger dan 16 in de wagen zit. Als het een kleuter of peuter in een kinderzitje is, zal dat makkelijk zijn. Bij oudere tieners niet. Bovendien zal er zeker geen heksenjacht gestart worden en moet je deze wet als een eerder symbolisch signaal zien." Wanneer zal de politie dan wel controleren? "Tijdens controles op gsm'en achter het stuur en gordeldracht, zoals de politiemotards vaak uitvoeren, of tijdens de BOB-campagne", voorspelt Medo.