Politie heeft geen vervoer: proces over intrekking nationaliteit Belkacem kan niet starten

Patrick Lefelon

25 september 2018

09u31

Bron: eigen berichtgeving

Het proces over de intrekking van de Belgische nationaliteit van Fouad Belkcaem kan niet starten in Antwerpen. De federale politie heeft namelijk geen vervoer om de voormalige leider van Sharia4Belgium over te brengen uit de gevangenis van Hasselt.