Politie heeft dit zonnig weekend geen medelijden met corona-overtreders: 250 euro boete mvdb

02 april 2020

19u16 30 Een zonnig weekend met temperaturen tot 20° nodigt niet uit om in uw kot te blijven. Toch zijn niet-essentiële verplaatsingen ook bij de start van de paasvakantie verboden om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. De politie gaat dit weekend over het hele land extra controles uitvoeren. Wie betrapt wordt op een niet-essentiële verplaatsing krijgt 250 euro boete.



Dit weekend geldt als een grote test voor komende lentezonperiodes. De politie waarschuwt zowel wielertoeristen in de Vlaamse Ardennen als bloesemwandelaars in Haspengouw, kustgangers en mensen die plannen hebben om naar de Ardennen te trekken. De overheidsinstanties roepen nogmaals op thuis te blijven. Agenten zullen extra controles uitvoeren. Wie betrapt wordt, krijgt een boete van 250 euro en moet meteen huiswaarts keren.



De politiezones van de kust plannen de hele paasvakantie extra controles op de weg, in de treinstations en aan supermarkten. Op het strand zullen agenten te paard patrouilleren.

Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum rekent op de burgerzin en hoopt dat de politie niet al te veel mensen moet verbaliseren

