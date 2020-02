Politie heeft amper zicht op criminele bendes kv

07 februari 2020

05u32

Bron: Belga 0 Voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit is het cruciaal dat de politie weet welke groepen waar actief zijn. Maar nét dat ontbeert. Dat zegt Eric Snoeck, de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie, zo schrijven De Standaard en Het Belang van Limburg vandaag.

"De beeldvorming van georganiseerde criminaliteit ligt stil", aldus Snoeck, die de leiding heeft over de federale rechercheurs. Zij sporen de zwaarste vormen van criminaliteit op: internationale drugshandel, complexe financiële en economische fraude, ­cybercriminaliteit, enzovoort.

"In de aanpak van criminaliteit die een politiezone of een gerechtelijk arrondissement overschrijdt, zijn we sterk verzwakt. We kunnen nauwelijks nog signaleren wat de trends zijn inzake criminaliteit. Proactief optreden zit er praktisch niet meer in. Rond cybercriminaliteit kunnen we bijvoorbeeld alleen reageren als het zover is", luidt het. Het aantal mensen dat een dossier zoals Picanol, het West-Vlaamse bedrijf dat stillag door een aanval met ransomware, kan aanpakken, is volgens Snoeck op twee handen te tellen.



De directeur-generaal maakte de analyse gisteren op een studiedag ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Panopticon, een academisch tijdschrift rond criminologie.