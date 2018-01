Politie haalt dronken migranten uit vrachtwagen langs E314: "Ze hadden aan de lading bier gezeten" TK

21 januari 2018

06u39

Op de snelwegparking van Rotselaar langs de E314 heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag acht transmigranten uit een vrachtwagen gehaald. De acht Eritreeërs werden in beschonken toestand gearresteerd.

"Ze waren in een met bier geladen vrachtwagen geklommen en hadden al heel wat blikjes bier opgedronken", meldt Het Nieuwsblad. Ze zouden zich wel niet agressief gedragen hebben. Sommigen konden ontkomen en vluchtten de bossen in "waar ze een spoor van lege bierblikjes achterlieten". De federale politie kon de arrestatie van acht Eritreeërs bevestigen, maar gaf verder geen informatie vrij.

Zorgwekkende trend

Deze arrestatie verliep zonder incidenten, maar de politie ziet wel een zeer zorgwekkende trend van toenemende agressie bij controle-acties op snelwegparkings. Eerder deze week werden agenten op de parking van Groot-Bijgaarden aangevallen door een veertigtal transmigranten. Zes agenten werden bij een controle-actie omsingeld en zagen geen andere optie dan een waarschuwingsschot te lossen om de zaak te kalmeren. Twee agenten raakten gewond.

Politiewoordvoerder Peter De Waele noemt de trend erg zorgwekkend. "Toen een patrouille van de federale wegpolitie in Antwerpen een tweetal weken geleden een bestelbusje vol transmigranten tegenhield, keerden die mensen zich ook al tegen de inspecteurs, die toen met twee waren. Het is duidelijk dat die mensen zeer gefrustreerd zijn als hun overtocht naar Groot-Brittannië mislukt of dreigt te mislukken, zeker als ze daar grote sommen geld voor betaald hebben aan mensensmokkelaars."

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is niet tevreden met de huidige gang van zaken. "We moeten acties blijven voeren en illegalen blijven terugsturen, zoniet zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan", aldus de N-VA’er.