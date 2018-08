Politie haalt 700 wietplanten uit stal in Lummen

29 augustus 2018

Bron: Belga

De Hasseltse onderzoeksrechter heeft een persoon aangehouden en opgesloten in de gevangenis voor een wietplantage in Lummen. De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) ontdekte maandag een teeltinstallatie in een stal achter een woning op de Vinnehoekstraat. De speurders troffen er een professionele installatie aan met ongeveer zevenhonderd planten. Dat maakte het parket van Limburg vandaag bekend.