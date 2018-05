Politie Grimbergen pakt weerspannige dronken bestuurder op na achtervolging

26 mei 2018

Bron: Belga

De politie van Grimbergen heeft afgelopen nacht na een achtervolging een 63-jarige dronken bestuurder opgepakt. Deze had eerder bij een controle geweigerd om zijn voertuig achter te laten en reed vervolgens weg in de richting van een politie-inspecteur die hierbij opzij moest springen. De man werd uiteindelijk in Zemst klem gereden en opgepakt.