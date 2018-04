Politie gaat Turkse huwelijken controleren in Genk en Heusden-Zolder "Feesten mag, maar er zijn grenzen overschreden" HA

20 april 2018

13u31

Bron: Belga 0 Zowel in Heusden-Zolder als in Genk werden onlangs in het openbaar geweerschoten gelost tijdens trouwstoeten. De politie zal daarom controles uitvoeren bij Turkse huwelijken om overlast tegen te gaan en de veiligheid te garanderen.

In Heusden-Zolder zal de politie extra waakzaam zijn om duidelijk te maken dat dergelijke feiten niet acceptabel zijn. "Het blijft wel moeilijk om te controleren, want het kan overal gebeuren", zegt burgemeester Mario Borremans (GOED Heusden-Zolder). "We hebben ook de verschillende verantwoordelijken van moskeeën gevraagd op te roepen om de veiligheid op de openbare weg te garanderen."

Het gemeentebestuur wil geen heksenjacht organiseren. "We hebben een grote Turkse gemeenschap, maar dit gaat over alle huwelijken en manifestaties. De openbare weg is de openbare weg en we moeten het signaal geven dat zoiets niet kan in Heusden-Zolder", aldus Borremans.

Ook vanuit de Turkse gemeenschap zelf komt de oproep om streng op te treden bij trouwstoeten Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V)

Ook in Genk zal de politie verhoogde controles uitvoeren. "We zullen de huwelijken aan de politie melden, zodat ze op de hoogte zijn en verhoogd toezicht kunnen doen", zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). "Het is echter niet de bedoeling dat deze systematisch allemaal gevolgd zullen worden."

Bovendien neemt de stad Genk sensibiliserende en preventieve maatregelen. "Feesten in Genk mag, maar er zijn duidelijke grenzen en die grenzen zijn overschreden. Ook vanuit de Turkse gemeenschap zelf komt de oproep om streng op te treden bij trouwstoeten. We zullen koppels die trouwen een infobrochure meegeven, waarin het fenomeen rond trouwstoeten wordt opgenomen", aldus Dries.