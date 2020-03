Politie gaat streng optreden: “Met drie op straat? Géén waarschuwing, onmiddellijk pv”



BJM

18 maart 2020

13u09 0 De politie gaat streng optreden tegen burgers die zich niet houden aan de verstrengde maatregelen. Er is deze ochtend afgesproken met alle korpscheffen dat er gefocust zal worden op het naleven van het samenscholingsverbod. Overtreders krijgen géén waarschuwing, maar onmiddellijk een proces-verbaal. “Wie met drie op straat komt, riskeert daardoor een boete tot 500 euro”, zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie. Voor de duidelijkheid: dat geldt niet voor gezinsleden die samen naar buiten gaan.

“We spreken van een samenscholing vanaf drie personen”, verduidelijkt Paelinck. “Het ministerieel besluit voorziet op dat vlak wel een uitzondering voor mensen van hetzelfde gezin en mensen die onder hetzelfde dak wonen. Maar hen vragen we: blijf zoveel mogelijk op een veilige afstand.”

Volgens Paelinck vraagt de regering streng op te treden. “Ik doe dan ook een oproep aan alle burgers: kom hier niet in groepjes op het strand flaneren, want ook jullie gaan meteen op de bon. Hetzelfde voor wielertoeristen. Die zetten we aan de kant en na identificatie krijgen die ook allemaal een proces-verbaal.”

De politie valt daarvoor terug op artikel 182 van de wet op de civiele veiligheid. Op inbreuken staan boetes van 26 tot 500 euro en gevangenisstraffen van 8 dagen tot 3 maanden.