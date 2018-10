Politie gaat staken uit protest tegen "onveilig" opvangcentrum transmigranten TT

03 oktober 2018

18u45

Bron: Belga 8 De politievakbonden gaan staken uit protest tegen de onveilige omstandigheden waarin de politie moet werken in het recent geopende centrum voor transmigranten in Steenokkerzeel. Een overleg met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft niets opgeleverd, zegt Mario Thys (NSPV) aan Bruzz.

Al van bij de opening stelde de politie vast dat het gebouw niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. "Er was simpelweg geen enkele documentatie over de brandveiligheid beschikbaar en de 'cellen' zijn eigenlijk niet geschikt voor de opvang van mensen", zegt Mario Thys.

De vakbonden dienden zelfs een klacht in bij de Arbeidsinspectie over de penibele werkomstandigheden, maar enkele weken later is er nog niets veranderd. "Sterker nog: deze ochtend was er een brandoefening, maar we kregen de deur van een cel pas na drie minuten open", zegt Thys.

De kwestie werd woensdagnamiddag aangekaart door de vakbonden in het Hoog Overlegcomité, maar volgens de bonden kwamen daar geen extra garanties van de minister. Daarom activeert NSPV een stakingsaanzegging, die loopt van 12 tot 21 oktober. Binnen die periode zullen er zeker stakingen en acties komen, verzekert Thys. Hij zegt dat hij gesteund wordt door alle politiebonden.

