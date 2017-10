Politie gaat gericht patrouilleren op parkings Jabbeke en Westkerke 15u13

De federale politie gaat gericht patrouilleren op de parkings langs de E40 in Westkerke en Jabbeke. De private bewakingsfirma's die daar een oogje in het zeil houden door de aanwezigheid van transmigranten, zijn immers aan hun laatste dag bezig. Bovendien zijn er signalen van een toename van de transmigranten. Door de situatie extra op de voet op te volgen, kan ze die meteen ook monitoren.

De aandacht voor transmigranten spitste zich de voorbije weken vooral toe op het Maximiliaanpark en de omgeving van het Noordstation in Brussel. Maar de problematiek bestaat zoals bekend al langer. Vlaams minister Ben Weyts lanceerde begin dit jaar nog een masterplan om de toestand op de snelwegparking aan te pakken, bijvoorbeeld om te voorkomen dat transmigranten er vrachtwagens inklimmen in de hoop Engeland te bereiken.



Op de parkings van Westkerke en Jabbeke werd een private bewakingsfirma ingeschakeld, maar die bewaking loopt vandaag af. Op een vergadering tussen het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), de diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé en de federale politie werd daarom beslist dat de federale politie gerichte patrouilles op beide parkings zal uitvoeren.



Die patrouilles zullen tegelijkertijd de situatie rond de transitmigranten kunnen monitoren, legt de woordvoerder van minister Jambon uit. Vanuit de lokale besturen bereikten het kabinet immers signalen dat er sprake lijkt een toename van het aantal transitmigranten. Het is niet duidelijk of er effectief sprake is van een stijging of van waar die transitmigranten afkomstig zouden zijn.



Door de dagelijkse patrouilles van de federale politie in de plaats van de private firma's in te schakelen, kan men meteen ook de situatie monitoren. Dat gebeurt in nauw overleg met gouverneur Decaluwé. "We weten niet of er zich een probleem stelt, maar we voelen wel dat waakzaamheid geboden is. We willen ook niets aan het toeval overlaten", aldus het kabinet.