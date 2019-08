Politie ‘flitst’ elk jaar 15.000 hardrijders zonder camera: “50 of 70 km/u, dat zie je ook met blote oog” Stéphanie Romans

30 augustus 2019

00u00 16 Jaarlijks stellen agenten zeker 15.000 pv's op voor onaangepaste snelheid zonder dat ze daarbij een camera of radar gebruiken. "Die hebben ze ook niet nodig", zegt de bekende politierechter Peter D'hondt. "Het verschil tussen 50 en 70 kilometer per uur zie je prima met het blote oog.”

De fietsbrigade van de Brusselse politie kwam er deze week uitgebreid mee in het nieuws: de agenten van het zogenaamde 'biker-team' zullen voortaan vaker processen-verbaal voor onaangepaste snelheid opstellen. De politie heeft op de fiets geen flitstoestel of radar, maar die zijn ook niet nodig. Volgens 'artikel 10' van de verkeerswet mag een politieagent die getuige is van 'onaangepaste snelheid' daarvoor gewoon een pv opstellen. Dat is zelfs helemaal niet zo uitzonderlijk, blijkt uit interne politiecijfers. Vorig jaar schreven Belgische agenten zeker 15.000 van zulke boetes uit.

Patsergedrag

De Dendermondse politierechter Peter D'hondt juicht de toepassing van artikel 10 alleen maar toe. "We willen toch allemaal dat de politie het patsergedrag op de weg aanpakt? Auto's die met gierende banden optrekken en gevaar veroorzaken, daar ergeren we ons allemaal aan. De Brusselse politie wil daar iets aan doen? Wel, dan zeg ik: hoera!"

Een boete voor onaangepaste snelheid kan nog aangevochten worden in de rechtbank. Maar wie denkt dat zulke zaken een kwestie zijn van woord tegen woord, vergist zich. D'hondt: "In verkeerszaken heeft een proces-verbaal van de politie een bijzondere bewijswaarde. Dat betekent dat de rechtszoekende moet bewijzen dat het pv niét klopt."

Subjectief

Erg vaak worden zulke pv's niet aangevochten voor de rechtbank. Het gaat dan ook niet bepaald om grensgevallen. "We hebben het hier niet over het verschil tussen 50 en 51 kilometer per uur", zegt de politierechter. "Je mag ervan uitgaan dat politie en parket daarin loyaal handelen. En je ziet heus wel of iemand 50 rijdt in plaats van 30, of 180 waar je 120 mag. Daar heb je geen flitstoestel voor nodig."

Zelfs advocaat Christophe Redko, de schrik van de politierechters in Franstalig België, zegt dat het lastig is om 'artikel 10'-pv's aan te vechten. "Het is niet hetzelfde als een flitsboete. Dan zegt de politie: je reed op die exacte plaats zoveel kilometer per uur te snel. 'Onaangepaste snelheid' is subjectief. Je exacte snelheid doet er zelfs niet toe. Het gaat erom dat je geen rekening hield met de omstandigheden. Je kan zo'n boete ook krijgen als je de maximumsnelheid respecteert: bijvoorbeeld als je aan 120 km/u over de snelweg rijdt in dichte mist. Da's geen snelheidsovertreding, maar wél onaangepast rijgedrag."

Voor de volledigheid: naast de 15.000 'artikel-10'-boetes stelt de politie jaarlijks ook ruim 3,5 miljoen snelheidsovertredingen vast mét behulp van toestellen.