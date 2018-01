Politie en brandweer bekogeld met stenen in Molenbeek IB

02u45

Bron: Belga 53 Photo News Archiefbeeld van eerdere relletjes in Brussel eind november. In de gemeente Sint-Jans-Molenbeek hebben jongeren deze nacht enkele voertuigen van politie en brandweer bekogeld met stenen. Een drietal voertuigen liep daarbij lichtere schade op aan de carrosserie. Dat is vernomen bij de politie van de zone Brussel-West.

De incidenten vonden plaats in de buurt van de Leopold II-laan in Molenbeek en metrostation Zwarte Vijvers. Jongeren bekogelden enkele politievoertuigen met stenen, maar ook een brandweerwagen die was uitgerukt in de gemeente.

"Schade beperkt"

Volgens de politie bleef de schade beperkt tot wat schade aan de carrosserie, maar zijn uit voorzorg toch een twintigtal extra manschappen opgeroepen. Voorlopig zou de politie nog geen jongeren hebben kunnen onderscheppen die met de stenen gooiden.

Ook de voorbije jaren waren er gelijkaardige incidenten in de gemeente met nieuwjaar. De rust zou er snel moeten weerkeren, klinkt het.