Politie drijft samenwerking met Albanië op in strijd tegen drugs- en mensensmokkel MDG

11 maart 2020

11u33

Bron: Belga 1 De federale politie gaat de bestaande politiesamenwerking tussen België en Albanië versterken, bijvoorbeeld in de strijd tegen drugs- en mensensmokkel door de georganiseerde misdaad. De politietop maakte daarover vorige week concrete afspraken tijdens een bezoek aan het Balkanland. Dat meldt de federale politie woensdag in een persbericht.

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker en directeur internationale politiesamenwerking Peter De Buysscher trokken vorige week op missie naar Albanië. "Ze voerden er verschillende gesprekken met als doel de bestaande politiesamenwerking tussen België en Albanië te versterken, voornamelijk op het vlak van drugs- en mensensmokkel.”

Zo werden concrete afspraken gemaakt en stappen gezet rond de verbeurdverklaring van illegaal vermogen, de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en de uitwisseling van expertise. Marc De Mesmaeker en Peter De Buysscher zaten rond de tafel met de minister van Binnenlandse Zaken, Sander Lleshay, het hoofd van de Albanese State Police, Ardi Veliu, en de Albanese procureur-generaal, Olsian Cela.

Cocaïnetrafiek en mensensmokkel

Volgens de federale politiedienst spelen Albanese criminele organisaties een steeds grotere rol in de cocaïnetrafiek via de Antwerpse haven en in de mensensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij België als transitland fungeert.

"Waar voorheen personen van Albanese origine vooral actief waren binnen rondtrekkende dadergroepen en georganiseerde inbraken, ziet men nu een verschuiving naar drugstrafiek, mensensmokkel en mensenhandel, fenomenen die een belangrijke impact hebben op onze nationale veiligheid.”

Sinds 2005 is er al een bilateraal politiesamenwerkingsakkoord tussen beide landen.