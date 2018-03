Politie Doornik schiet op bestuurder wegens weerspannigheid JM

11 maart 2018

15u18

Bron: Belga 0 In Doornik werd vrijdagavond een autobestuurder door de politie neergeschoten. De man had gedronken en probeerde een agent omver te rijden. De bestuurder is niet in levensgevaar.

De politie van Doornik heeft vrijdagavond het vuur geopend op een autobestuurder die een stopteken van de politie had genegeerd. De bestuurder raakte gewond en werd in het ziekenhuis opgenomen. De man is in verdenking gesteld van weerspannigheid, aldus het parket van Doornik-Bergen.

De bestuurder probeerde vrijdag rond 23.00 uur een agent omver te rijden die hem wilde laten stoppen. Het voertuig stond aangegeven als gestolen. Een andere agent vuurde op de bestuurder en raakte hem in de dij.

Volgens Christian Henry, de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Doornik-Bergen, handelde de agent in wettelijke zelfverdediging. "De bestuurder verkeert niet in levensgevaar. Het gaat om een vijftiger die niet gekend is bij het gerecht", aldus de procureur. De bestuurder had gedronken.

De zaak komt voor de correctionele rechtbank van Doornik.