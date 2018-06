Politie doet voor het eerst in ons land beroep op bewakingsfirma met drones Wim Naert

10 juni 2018

20u52

Voor het eerst heeft de politie in ons land een beroep gedaan op een beveiligingsfirma om met drones een evenement in de gaten te houden. Dat gebeurde in Geraardsbergen tijdens een triatlon. Zo moet de politie niet zelf investeren in materiaal en kunnen ze hun agenten inzetten om de echte criminaliteit te bestrijden.

Een drone stijgt op vlakbij de markt van Geraardsbergen om de publiekszone en het parcours van een triatlonwedstrijd in de gaten te houden. Dat gebeurt door Securitas en niet door de politie, een primeur. Want de beelden worden rechtstreeks doorgezonden naar het commandocentrum van de politie. Die bepalen waar de drone moet vliegen. Op die manier krijgen ze sneller zicht op mogelijke problemen.

Door een nieuwe wet mag de politie sinds januari samen werken met beveiligingsfirma om evenementen te bewaken, maar er zijn grenzen. De bedoeling is om tijdens de Ronde van Vlaanderen of andere massa-evenementen ook drones in te zetten voor de bewaking van het parcours.