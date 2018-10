Politie doet nieuwe oproep naar getuigen in onderzoek naar Bende van Nijvel: “Wie spoot een rode Golf zwart in 1983?” AW

31 oktober 2018

06u59 0 De politie doet een nieuwe oproep naar getuigen in het onderzoek naar de bende van Nijvel. Eentje waarvoor de getuigen diep in het geheugen moeten graven. Het opsporingsbericht gaat over een rode Golf die betrokken was bij de gewapende overval op zondag 2 oktober 1983 om 1 uur ’s morgens. Die werd zwart gespoten, maar door wie?

Zondag 2 oktober 1983 omstreeks 1 uur ’s morgens vermoordden twee gewapende mannen de eigenaar van een restaurant in Ohain. De daders vluchtten destijds met een rode Golf GTI met nummerplaat FGK-991. Vier dagen later, op 6 oktober 1983, werd diezelfde Golf gezien op een Renault garage in Namen. De Golf had dezelfde nummerplaat, maar het autootje was inmiddels zwart gespoten.



Dat deden leden van de bende van Nijvel vermoedelijk niet zelf. Daarom is de politie op zoek naar de persoon die een rode Golf zwart spoot tussen 2 en 6 oktober 1983, moest die zich dat nog herinneren.

“De onderzoekers zijn op zoek naar de persoon die deze Golf heeft herspoten en dit tussen 2 en 6 oktober 1983. Deze persoon zou toen in de regio van Namen hebben gewoond.”

Overvaller met wijnvlek

De Golf speelde een behoorlijke rol bij overvallen, gepleegd door leden van de Bende van Nijvel. De auto werd immers nog een tweede keer gebruikt, namelijk tijdens hun overval op de Delhaize in Beersel. Toen werd er wel een andere nummerplaat op de Golf bevestigd.



Die dag, vrijdag 7 oktober 1983 om 19.50 uur, werd er nog iets opvallend opgemerkt:

“Tijdens de overval in Beersel werd bij één van de overvallers een geboortevlek of een wijnvlek opgemerkt in de nek. Het was een langgerekte ovalen vlek van 3 tot 5 centimeter lang. De dader was groot en zo’n 1,85 meter à 1,90 meter lang. Mocht u een persoon kennen die aan deze beschrijving van de dader voldoet, neem dan contact op met de speurders.”

Lokale duiker en drie mannen verkleed als rijkswachters

Tenslotte doen de speurders nog een oproep naar de lokale duiker die in 1986 een zak uit het kanaal van Ronquières haalde. En niet zomaar. Het waren drie rijkswachters die destijds beroep deden op die lokale duiker. De man gehoorzaamde en haalde een zak naar boven. In die zak zouden onderdelen van wapens hebben gezeten.



Het jaar daarvoor was er in datzelfde kanaal echter ook een zoekactie geweest die niets had opgeleverd. Hoewel er een einde kwam aan de gewelddadige overvallen in 1985, vond de duiker een jaar later (1986) toch nog een pakket in het kanaal van Ronquières dat zou helpen bij het onderzoek. Het werd meegenomen door de drie onbekende mannen die zich verplaatsten met een witte Renault R4. Die R4 droeg echter geen kentekens van de Rijkswacht.

Premie

Het opsporingsbericht sluit af met een boodschap waardoor getuigen misschien nog wel wat dieper in het geheugen willen graven:



“Het bedrijf Delhaize looft een premie uit van 250.000 euro in ruil voor informatie die leidt naar de identiteiten van de daders. Alle tips die bij de onderzoekers binnenkomen zullen onderzocht worden. Discretie wordt verzekerd.”

Wie meer weet, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Je kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.