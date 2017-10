Politie doet inval vlak bij huis waar 'De Reus' woonde Tim Van Damme en Rutger Lievens

14u35

Bron: Eigen berichtgeving 305 Tim Van Damme De lokale politie van Aalst houdt momenteel een inval in een woning in de Moorselbaan in Aalst. Dat huis ligt op amper 20 meter van de woning waar De Reus van de Bende Van Nijvel heeft gewoond. De inval op de Moorselbaan heeft evenwel niets te maken met het onderzoek naar de Bende van Nijvel.







De politie is er plaatse met vier interventievoertuigen en acht inspecteurs. Intussen hebben verschillende agenten zichzelf toegang verschaft via een venster. Volgens burgemeester D'Haese en andere betrouwbare bronnen gaat het om een zoekactie naar een ex-gedetineerde. Het zou al de tweede keer zijn dat de politie achter de man aanzit. Volgens de huisbazin van de woning zou de man via een koepel aan de achterzijde van het huis ontkomen zijn. Volgens haar zou de vriendin van de verdachte - de vrouw die de woning huurt - voor haar partner gevlucht zijn door aanhoudende onderdrukking.

