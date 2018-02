Politie doet grote drugsvangst en arresteert zes bendeleden Bart Boterman

21 februari 2018

14u43

Bron: eigen berichtgeving 0 De politie heeft een georganiseerde drugsbende opgerold aan de westkust. Tijdens een grootschalige actie op verschillende plaatsen in de westkust, Veurne en Middelkerke werden heel wat verdovende middelen als cannabis, cocaïne en amfetaminen in beslag genomen. Daarbij pakte de politie ook zes personen op.

De politie was de bende al langer op het spoor en ging maandag en dinsdag over tot actie. De onderzoeksrechter in Veurne heeft de zes personen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid in georganiseerde handel in verdovende middelen.

De politieactie was een samenwerking tussen het parket van Veurne, de recherche, de dienst interventie en het snelle responsteam van PZ Westkust en de recherche van PZ Spoorkin. Vrijdag komen de zes voor de raadkamer en wordt beslist over hun verdere aanhouding.