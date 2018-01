Politie Diest controleert honderden jongeren op drugs TT

23 januari 2018

17u38

Bron: Belga 0 De lokale politie Demerdal (Diest/Scherpenheuvel-Zichem) heeft vanmorgen en -middag een grootscheepse controle gehouden bij de schoolgaande jeugd in Diest. Die werden met behulp van onder meer drugshonden gecontroleerd op het bezit van verdovende middelen. Drie leerlingen bleken drugs bij te hebben, zo meldt de politie Demerdal. Die betrapte ook nog een 52-jarige autobestuurder die onder invloed van drugs was.

"Tijdens een overleg met de twee grote schoolgemeenschappen werd ons de bezorgdheid onder de aandacht gebracht met betrekking tot het drugsgebruik", zegt korpschef Jan Vanhauwere van de politie Demerdal. "Dit overleg, de zorg van burgemeester Jan Laurys en de strategische keuzes in ons beleidsplan zijn er de aanleiding toe dat wij vanuit de politie een tandje bijsteken. Wij willen nagaan in welke mate jongeren die op weg zijn naar school en/of zich ophouden in de stad in het bezit zijn van verboden middelen."

Vanochtend controleerde de politie daarom aan de Leuvensepoort alle jongeren die gebruik maakten van het openbaar vervoer. Elf bussen werden daarbij afgeleid naar de Commissaris Neyskenslaan, waar 414 passagiers moesten afstappen. Inspecteurs van De Lijn gingen de vervoersbewijzen na en betrapten één zwartrijder terwijl drugshonden van de federale politie de jongeren en hun rugzak controleerde. Een vijftal jongeren werd op basis van de reactie van de drugshonden aan een grondiger controle onderworpen. Dat resulteerde in twee kleine gebruikershoeveelheden drugs.

In het station van Diest controleerde de spoorwegpolitie op datzelfde moment een tiental jongeren.

Rond het middaguur voerde de politie met steun van vier ruiters van de federale politie controles uit in de verschillende stadsparken, alsook op andere gekende plekken waar veel jongeren rondhangen. Daarbij werd een 70-tal jongeren gecontroleerd, van wie er één in het bezit bleek van een dealershoeveelheid weed.

Ook deze middag zette @pzdemerdal_dsz haar actie verder in #Diest. Agenten kregen hulp van de cavalerie om jongeren in het Warandepark te controleren. pic.twitter.com/gufsGQytFW ROB-tv(@ rob_televisie) link