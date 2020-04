Politie controleert nu ook in burger of we lockdown naleven Joris Malfroot

08 april 2020

Het is een stralende, zomerse dag met temperaturen tot 25 graden. Het wordt dan ook een belangrijke test voor de lockdown. Blijven we met zulke temperaturen in ons kot of gaan we naar buiten om te genieten van het mooie weer? De politie is in elk geval alert om iedereen die de coronamaatregelen overtreedt, te beboeten. Met patrouilles, maar ook met politiemensen in burger.

In Gent neemt een koppel trouwfoto's op een verlaten Graslei. Ze mogen niet te lang stilstaan en vooral niet neerzitten. Die boodschap staat ook op de grond en bankjes geschreven. De populairste trekpleister in de eerste lentezon ligt er compleet uitgestorven bij.

“Ook met dit goede weer blijven wij controleren. Wij doen dit zowel in burger als in uniform. We spreken mensen aan. Blijven zij toch hardleers volhouden, dan maken zij kans op een proces-verbaal of een minnelijke schikking van 250 euro. Wij merken dat mensen soms weglopen als ze onze mensen in uniform zien. Dat is een soort kat-en-muisspel”, aldus Matto Langeraert van de politie Gent.