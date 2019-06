Politie controleert 543 wagens in Oost-Vlaanderen: 13 personen met drugs, 9 onder invloed

KVE

16 juni 2019

16u26

Bron: Belga

0

De politie hield afgelopen weekend een grote controleactie in Oost-Vlaanderen. De actie was vooral gericht naar inbraken. Dertien personen werden betrapt met drugs, elf mensen waren op te sporen, negen bestuurders reden onder invloed. Er werden in totaal 543 wagens gecontroleerd. Dat meldt de federale politie.