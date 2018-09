Politie CARMA lanceert virtueel loket: aangifte doen bij een 3D-inspecteur ADN

27 september 2018

17u59

Bron: Belga 1 Politie CARMA start vanaf maandag 1 oktober met een proefproject, waarbij inwoners in Houthalen-Helchteren een aangifte kunnen doen bij een virtuele inspecteur.

De gewone onthaalbalie in Houthalen-Helchteren blijft geopend, maar voor bepaalde klachten of meldingen - zoals diefstal of inbraak - kan de burger naar het virtueel onthaal worden verwezen.

In het virtueel loket kunnen mensen een gesprek voeren of een aangifte doen met een driedimensionale inspecteur. De technologie werd ontwikkeld door Teleportel en is uniek in de publieke sector. Bovendien is het mogelijk om aan beide zijden documenten te scannen, printen en ondertekenen. Het gesprek met de inspecteur gebeurt via de LAN-verbinding van de politie, waardoor alles geëncrypteerd is en dus veilig verloopt.

Realistisch

Hoewel de virtuele inspecteur zich intussen in het hoofdkantoor in Genk bevindt, zorgt de technologie voor een realistische ervaring. "Het virtueel onthaal wijst zichzelf uit en is voor iedereen heel gemakkelijk te gebruiken. Het gesprek voelt persoonlijk en echt aan omwille van de 3D-techniek, die ervoor zorgt dat je zelfs in elkaars ogen kijkt. Dit maakt een groot verschil met bijvoorbeeld skypen", zegt burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (sp.a).

Efficiëntie

Het systeem heeft volgens politie CARMA verschillende voordelen. Zo verhoogt de efficiëntie van de personeelsinzet, waardoor er ook meer blauw op straat mogelijk is. Daarnaast neemt de kwaliteit van de klachtenafhandeling toe.

Evenementen

"De testfase loopt tot eind december. Een verdere implementatie op andere locaties is niet onmogelijk", zegt burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V). "Op langere termijn zouden we bijvoorbeeld ook een mobiele, virtuele onthaalbox kunnen overwegen, om in te schakelen op evenementen."