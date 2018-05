Politie bood onbegeleide minderjarigen in bestelwagen met Mawda geen bescherming, één van hen nog steeds vermist BS

29 mei 2018

04u00 2 In de bestelwagen van de overleden Mawda zaten drie niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. België is verplicht om hen bescherming te bieden, maar dat is niet gebeurd. Hulpverleners vonden twee van hen in Duinkerke, een andere is spoorloos.

Volgens het parket van Bergen zaten in het busje met Mawda niet enkel twee gezinnen met samen vier kinderen, maar nog drie andere minderjarigen zonder familie. Het kabinet van staatssecretaris Francken bevestigt dat er drie niet-begeleide minderjarigen aan boord waren.

Een van hen, een Afghaan die naar eigen zeggen 14 jaar is, verblijft in het geïmproviseerde vluchtelingenkamp in Duinkerke, net over de Franse grens. "Ik zat in de bestelwagen", zegt hij. "Daarna heb ik twee dagen vastgezeten in een cel met de andere inzittenden, zonder tolk."

De Belgische organisatie Humain kwam de jongen twee dagen na zijn vrijlating tegen in het kamp bij een voedselbedeling. "Een andere Afghaan is intussen via hulpverleners in een opvangcentrum van de Franse overheid in Saint-Omer terechtgekomen", zegt Sofie D'Hulster van vzw Humain. "De derde jongen, een Koerd, is op dit moment vermist."

Omzendbrief

Volgens een omzendbrief van de regering van eind 2016 moet elke politiedienst of administratie bij minderjarigen die in mensensmokkel zijn verzeild geraakt de dienst Voogdij van de FOD Justitie op de hoogte te brengen. Omwille van hun kwetsbaarheid hebben niet-begeleide minderjarigen recht op bescherming, waarbij een voogd wordt aangesteld die op zoek gaat naar een opvang-centrum. Sowieso moet een van de drie gespecialiseerde opvangcentra in ons land worden ingeschakeld, maar ook dat heeft de politie van Bergen niet gedaan.

"In andere dossiers worden wij op het moment zelf gecontacteerd, net voor, tijdens of na het verhoor", zegt Sarah De Hovre van opvangcentrum Pag-Asa. "Dan kunnen we het potentiële slachtoffer uitleggen welke bescherming en bijstand mogelijk is. Dat is nu niet gebeurd."

Het Kinderrechtencommissariaat probeert de jongeren alvast naar hier te halen en is bereid om desnoods de jongeren op te zoeken, zodat ze bescherming krijgen en indien gewenst een klacht kunnen indienen. Dan kan het Kinderrechtencommissariaat een onderzoek starten.

Hete aardappel

"De dienst Voogdij heeft geen signalementen binnengekregen van deze personen tussen 15 en 18 mei", zo staat in een uitgebreide mededeling aan 'De Morgen'. Volgens de federale politie was de lokale politie van Bergen bevoegd voor de administratieve afhandeling na het incident.

Het kabinet-Francken zegt dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de dag zelf nog door de politie van Bergen op de hoogte is gebracht. DVZ heeft dan de politie de juiste documenten overgemaakt om de dienst Voogdij in te schakelen. Maar die dienst vernam het pas na telefoons van De Morgen. De politie van Bergen zoekt uit waarom ze de dienst Voogdij niet heeft gecontacteerd. (BS)