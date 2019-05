Politie blijft tot en met dit weekend patrouilles versterken in Noordstation LH

23 mei 2019

11u51

Bron: Belga 0 De politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node) zal nog zeker tot en met dit weekend de patrouilles in en rond het Noordstation en de haltes van De Lijn versterken. Dat bevestigt de politie aan Belga. Migranten verzamelen intussen opnieuw in het Maximiliaanpark op het grondgebied van de stad Brussel, maar burgemeester Philippe Close en de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene geven voorlopig geen commentaar over mogelijke acties.

Bij controles van de politie Brussel-Noord werden gisteren nog drie migranten gecontroleerd die zich opnieuw wilden vestigen aan de ondergrondse haltes van De Lijn. "Het ging om twee personen met een bevel om het grondgebied te verlaten en een derde persoon die we naar de Dienst Vreemdelingenzaken hebben verwezen. Die werd daar vrijgelaten zonder een bevel om het grondgebied te verlaten", zegt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politie Brussel-Noord.



Wanneer de politie migranten ziet die zich proberen te installeren rond of onder het station Brussel-Noord vragen ze hen om de plek te verlaten. Ook geven ze hen info over de opvangcentra van Samusocial, het Rode Kruis en het Burgerplatform voor hulp aan de vluchtelingen. Sinds enkele dagen trekken de migranten evenwel opnieuw naar het Maximiliaanpark, dat enkele honderden meters verderop ligt.

Het Maximiliaanpark ligt op het grondgebied van de stad Brussel. Of er daar ook acties zullen plaatsvinden om te verhinderen dat de migranten er dag en nacht verblijven, is nog niet duidelijk. Burgemeester Close en de bevoegde politiezone geven geen verdere commentaar.