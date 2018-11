Politie Blankenberge schoolt agenten om tot slotenmakers: “Het kan levens redden” Mathias Mariën

20 november 2018

13u18

Bron: eigen berichtgeving 0 De politiezone Blankenberge/Zuienkerke heeft vanaf nu twaalf slotenmakers in dienst. Geen externe firma, maar wél politiemensen die vrijwillig een opleiding volgden. Naar de beweegreden is het niet ver zoeken. “Het wordt steeds moeilijker om slotenmakers te vinden die ’s avonds en ’s nachts snel ter plaatse kunnen komen. Maar in noodsituaties kunnen enkele minuten of zelfs seconden het verschil maken”, zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette.

“Als we binnen ons korps mensen hebben die mee ter plaatse kunnen gaan om een slot te forceren of openen, winnen we heel wat tijd”, gaat de woordvoerder verder. De politie benadrukt wel dat de ‘eigen’ slotenmakers enkel gebruikt worden in nood. Wanneer er moet meegegaan worden met een deurwaarder of geen sprake is van levensbedreigende situaties, wordt nog steeds de traditionele slotenmaker opgebeld.

Gisteravond was wel een schoolvoorbeeld voor de aard van interventies waarbij de eigen mensen worden ingezet. Een vrouw gaf geen teken van leven meer, waardoor gevreesd werd voor haar leven. Uiteindelijk kon de politie een eigen slotenmaker’ inzetten om binnen te geraken. De vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Een beurtsysteem hebben we niet ingevoerd”, geeft Denoyette nog mee. “In principe zal er steeds iemand beschikbaar zijn. En in echte nood kunnen we altijd één van onze mensen bellen die niet van dienst is. Ze weten dat we dat enkel doen als er mensenlevens op het spel staan.”

Extra voordeel: een slotenmaker van de politie laat geen schade achter. Als de deur wordt ingestampt, is dat wél het geval.