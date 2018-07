Politie betrapt snelheidsmaniak met 173 km/u (waar 70 is toegestaan) na klachten van buren Birger Vandael

13 juli 2018

11u51

Bron: Eigen berichtgeving 2 De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo kreeg recent klachten binnen van buurtbewoners over racende auto's. Agenten voerden afgelopen nacht controles uit. Op de Heppensesteenweg, waar je 70 kilometer per uur mag rijden, werd een snelheidsmaniak gevat die met maar liefst 173 kilometer per uur over de baan scheurde.

De politie is al een tijdje intensief bezig met het controleren van snelheden. Aan de Heppensesteenweg in Ham werden amper zestien voertuigen gecontroleerd, maar de helft had een te zware voet. Naast de topsnelheid van 173 km/u werden er ook wagens aan 121 en 128 kilometer per uur gevat. Ze mogen zich allen aan een zware boete verwachten. "173 kilometer per uur is de hoogste snelheid ooit gemeten in de politiezone", reageert hoofdinspecteur-motorrijder Joël De Smedt.

In Beringen aan de Kasteletsingel werd ook al geklaagd over racetoestanden. “Deze klachten bleken omstreeks 0.15 uur gegrond toen twee duidelijk racende bestuurders andere voertuigen langs links voorbij staken en werden geflitst tegen snelheden van 138 en 144 km/u. bij een toegelaten snelheid van 90 km./u”, vertelt korpschef Geert Wouters. Verder waren er in Beringen ook nog controles in de Zuidstraat en de Koolmijnlaan. In Tessenderlo reed op de Turnhoutsebaan bijna 1 op 5 van de gecontroleerde voertuigen te snel.

57 voertuigen werden afgelopen nacht in totaal geverbaliseerd wegens een te hoge snelheid.