Politie betrapt 27 bestuurders zonder rijbewijs Redactie

13u33

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM NIEUWS Tijdens de Verkeersveilige Nacht in Oost-Vlaanderen bleken 27 automobilisten niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Dat was ofwel ingetrokken, ofwel onbestaande. 200 bestuurders hadden te veel gedronken. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS.

De politie controleerde zo'n 6.000 bestuurders afgelopen nacht in Oost-Vlaanderen. 3,6 procent had te veel op, wat een stijging is ten opzichte van vorig jaar.

Wat vooral opviel, was dat maar liefst 27 bestuurders geen rijbewijs bij zich hadden. Niemand van hen was dat per ongeluk vergeten, ze hadden gewoon geen van allen een geldig rijbewijs. Vorig jaar werden er 16 automobilisten betrapt zonder rijbewijs. Het zwaarste geval was een bestuurder met een levenslang rijverbod die dat gewoon aan zijn laars lapte.